Gebäude neben der Kennedybrücke Deswegen steht ein Baugerüst am Mehlem'schen Haus

Und noch eine Maßnahme steht am Mehlem’schen Haus an. Seit diesem Jahr können Bonner Bürger relativ unkompliziert Vorschläge für Standorte von Fahrradständern bei der Verwaltung einreichen. Das brachte der Bonner Radentscheid mit sich. Ein Bürgerantrag betrifft die Fahrrad-Abstellmöglichkeiten vor der Beueler Musikschule. An dem jetzigen Fahrradständer vor dem Haus, so die Antragsteller, sei es „praktisch unmöglich“, Drahtesel anzuschließen.