Historische Walcker-Orgel : Die alten Orgelpfeifen sollen wie neu klingen

Oberkassel Die Restaurierung der historischen Walcker-Orgel in der evangelischen Kirche macht Fortschritte. Über die Arbeiten informierte sich jetzt eine Gemeinde-Delegation beim Orgelbauer Weimbs in Hellenthal. Für das Projekt werden weiterhin Unterstützer gesucht.

Vorsichtig und Stück für Stück wurden Anfang Februar die Pfeifen der historischen Walcker-Orgel aus der Großen Kirche an der Kinkelstraße ausgebaut, verpackt und auf Reisen geschickt – jetzt gab es ein erstes Wiedersehen in der Eifel. Vor Ort informierten sich Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Oberkassel-Dollendorf über den Stand der Restaurierungsarbeiten. In der Werkstatt des Orgelbauers Weimbs in Hellenthal ließ sich die Delegation aus Bonn die verschiedenen Arbeitsschritte erklären. Aktuell werden dort die wertvollen Orgelpfeifen sortiert, um sie anschließend fachkundig zu reinigen und zu restaurieren. Zwar bleibt ein Großteil der Pfeifen erhalten, einige müssen jedoch ersetzt und neu hergestellt werden.