Nach Problemen im vergangenen Jahr Die Besucher der FeenCon 2024 in Bonn erwarten einige Neuerungen

Woher die Feen und all diese anderen wundersamen Fabelwesen kommen, das wird nie jemand beantworten können. Aber wohin sie einmal im Jahr gehen, das wissen wir hier in Bonn: Sie besuchen die FeenCon, die Traditions-Rollenspielconvention, die sich, nach dem Umzug von ihrem langjährigen Austragungsort in der Stadthalle Bad Godesberg, an der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel (IGS) ein Stück weit neu erfunden hat. Am 29. und 30. Juni ist es wieder so weit.