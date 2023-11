Vereinsgründung in Beuel Die Brotfabrik hat jetzt einen Förderverein

Das Geld kann die Brotfabrik-Bühne gut gebrauchen. „Bei uns gibt es mehrere Faktoren, die uns derzeit zu schaffen machen“, erklärt deren Geschäftsführer Jürgen Becker. „Wir haben eine 35 Jahre alte Heizung und ein schlecht isoliertes Gebäude, sodass die Heiz- und Energiekosten derzeit echt problematisch sind. Dazu kommt ein Fachkräftemangel, der noch dadurch verstärkt wird, dass wir leider nicht nach Tarif zahlen können. Das hat schon dazu geführt, dass sich einer unserer beiden Haustechniker einen Job mit mehr Stabilität und einem höheren Einkommen gesucht hat und wir bislang keinen Ersatz haben finden können.“ Gleichzeitig, so sagt er, bereite Nordrhein-Westfalen derzeit eine Honorarverordnung mit Mindestsätzen vor, die die Brotfabrik schlichtweg nicht zu stemmen vermag. Das würde die Situation noch zusätzlich verschärfen. Einen konkreten Fehlbetrag kann und will Becker allerdings nicht nennen. „Manchmal möchte ich das Loch gar nicht ermessen“, sagt er und ergänzt: „Es gibt einfach zu viele Unsicherheiten, um die Lücke zu beziffern. Wir versuchen ja schon, an verschiedenen Stellen zu sparen, und zudem sind wir in der glücklichen Situation, dass die Nachfrage nach dem, was wir tun, extrem groß ist. Außerdem ist die Solidarität, die uns von den freien Ensembles sowie vielen Kooperationspartnern entgegengebracht wird, gerade im Moment unglaublich wertvoll.“