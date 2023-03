Porträt des Beueler Kirchenmusikers Michael Bottenhorn Die erste Orgelmesse brachte 20 Mark

Die Orgel

Auf die Frage, was den französischen Stil und damit den Klang der Oberlinger Orgel in St. Josef ausmache, antwortet Organist Michael Bottenhorn mit einem Vergleich: „Wenn ich in Frankreich ein Baguette esse und es mit einem in Deutschland gekauften vergleiche, dann schmeckt das anders.“ Man habe ihm gesagt, dass das an dem verwendeten Mehl liegt.

So ähnlich verhalte es sich auch mit dem Klang der Beueler Orgel, die viel mit dem Klang der französischen Sprache zu tun habe: Die deutsche Sprache sei durch die Prägung mit Konsonanten eher hart, während das Französische mehr einen weich fließenden Vokalklang habe. „Sie versucht, weniger artikuliert zu sein, sondern verbindet die Worte“, so Bottenhorn. Das Bestreben nach einem weichen Klang merke man auch in der Kunst des Orgelbaus. hsf