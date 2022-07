Bedrohte Tiertarten : Die Geburtshelferkröter lebt Emanzipation vor

Den Teich im Park Härle hat Peter Tröltzsch von der Biostation für die Geburtshelferkröte angelegt, aber auch andere Amphibien fühlen sich darin wohl. Foto: Stefan Knopp

Oberkassel Bei der Geburtshelferkröte herrscht strikte Arbeitsteilung: Das Männchen kümmert sich um die Aufzucht des Nachwuchses. Damit sich die Amphibie wohlfühlt, braucht sie ein mindestens 80 Zentimeter tiefes Gewässer. Im Arboretum Park Härle hat die Geburtshelferkröte jetzt ihr neues Biotop bezogen.



Man sieht sie ja in den vergangenen Jahren erfreulicherweise immer öfter, die Männer, die ihren Nachwuchs im Kinderwagen schieben oder in der Tragetasche tragen. Auch auf den Spielplätzen haben die Väter mitunter die Oberhand. Was beim Menschen ein mühsamer gesellschaftlicher Schritt ist, hat sich eine Amphibienart im Laufe der Evolutionsgeschichte schon vor langer Zeit angeeignet: Die Geburtshelferkröte lebt Arbeitsteilung in Sachen Nachwuchsbetreuung vor. Im Arboretum Park Härle sie jetzt ein eigenes Reich bekommen.

Denn ihr natürlicher Lebensraum wird immer knapper, erklärt Biologe Peter Tröltzsch von der Biologischen Station Bonn/Rhein-Erft. Das Tier benötigt offene, mindestens 80 Zentimeter tiefe Gewässer mit steiniger Umrandung, und so etwas findet sich immer seltener. Denn wenn man nichts dagegen unternimmt, überwuchert die Vegetation irgendwann ein solches Gewässer. Und die Tümpel oder Teiche sollten frei von Fressfeinden sein, aber man findet immer öfter Teiche, in denen Aquariumfische ausgesetzt wurden, die den Krötennachwuchs ausdünnen.

Geburtshelferkröte ist ein Frosch

Aber jetzt erstmal einen Schritt zurück: Zunächst einmal ist die Geburtshelferkröte keine Kröte, sondern zählt zu den Fröschen. „Sie hat ein goldenes Auge mit einer senkrechten Pupille“, erklärt Tröltzsch. „Kröten haben waagerechte Pupillen.“ Im Volksmund wird das Tier auch Glockenfrosch genannt – wer sie einmal hat rufen hören, wird erkennen, wie der Name zustande kam. Den Ruf stoßen die Männchen aus; sie hocken sich dabei auf einen freiliegenden Stein. „Wenn diese Rufplätze nicht mehr da sind, wandert die Geburtshelferkröte ab.“

Park Härle 1400 verschiedene Bäume Der Arboretum Park Härle geht auf den Juristen Carl Härle zurück, der das Grundstück am Rand von Oberkassel vor 101 Jahren kaufte. Damals war es eine große Parkanlage mit einem Landhaus im englischen Fachwerkstil darin, das ab 1870 der damalige Direktor der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft Franz Karl Rennen angelegt hatte. Härle baute es um und pflanzte besondere Bäume und Sträucher. Nach seinem Tod 1950 kümmerten sich seine Töchter Maria und Regina Härle um das Anwesen, das 1975 durch den Bau der B42 von 7 auf 4,2 Hektar verkleinert wurde. Sie gestalteten das Grundstück zum Arboretum um. Heute findet man dort mehr als 1400 verschiedene Bäume und Sträucher, außerdem viele Zierpflanzen. Seit 1997 kümmert sich die gemeinnützige Stiftung Arboretum Park Härle, deren Gründung die Schwestern testamentarisch festgelegt hatten, um den Erhalt. Die Stiftung soll das Parkgelände erhalten, pflegen, entwickeln und Wissenschaft und Forschung sowie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die technische Leitung dafür hat heute Michael Dreisvogt. Infos auf www.arboretum-haerle.de. kpo

Ist das Weibchen angelockt und die Paarung vollzogen, legt das Weibchen eine Eierschnur ab, die sich das Männchen auf teils akrobatische Weise um den Unterleib windet. So trägt es die bis zu 40 Eier dann drei Wochen mit sich herum, was den Vorteil hat, dass sie geschützt sind und immer die Wärme oder Feuchtigkeit erhalten, die sie gerade benötigen. Wenn die Zeit zum Schlüpfen gekommen ist, begibt sich das Männchen ins Wasser, und innerhalb weniger Minuten schlüpfen die Kaulquappen, die dann schon recht groß sind.

Feuersalamander und Gelbbauchunke

Und es geht noch weiter: Bis zu viermal im Jahr kann ein Männchen diese Prozedur wiederholen. Die Kaulquappen entwickeln sich unter Wasser. „Aber wenn sie noch keine Beine entwickelt haben, wenn es zu kalt wird, stellen sie die Entwicklung bis zum nächsten Frühling ein“, so Tröltzsch. Sie bleiben dann am Teichboden, auch wenn das Wasser über ihnen gefriert. Deshalb musste der neue Teich im Arboretum eine bestimmte Mindesttiefe haben.

„Die Geburtshelferkröte haben wir auf der Agenda“, sagt der Mitarbeiter der Biostation. „Sie ist wahrscheinlich die seltenste Art in Bonn.“ Und sie ist auch schon im Park Härle angesiedelt, in dem sich zehn Amphibienarten finden. Darunter der Feuersalamander und die Gelbbauchunke, die das im Oktober angelegte Gewässer direkt angenommen haben und in großer Zahl zu sehen sind. Der Glockenfrosch war auch am Rand des bereits bestehenden größeren Teichs zu hören, in dem Wasserfrösche und Schildkröten leben. Aber leider auch einige Goldorfen. Vor einiger Zeit hatte jemand illegal zwölf dieser großen Zierfische im Teich ausgesetzt, sie setzen den anderen Tierarten zu. Sechs konnten schon herausgefischt werden; die anderen sieht man noch immer unter den Seerosenblättern. Zum Glück würden sie sich nicht vermehren, sagt Tröltzsch.

Bedrohung durch einen Pilz

Das war einer der Gründe, für die Geburtshelferkröte einen eigenen Teich anzubauen. Der wurde ausgehoben, dann mit einem speziellen tonartigen Material ausgelegt, darüber kamen Erde und eine Folie und zuletzt Schotter und Steine. Der technische Leiter des Arboretums, Michael Dreisvogt, war schnell ins Boot geholt und organisierte finanzielle Unterstützung durch die Deutsche Postcodelotterie. Am Freitag wurde neue Zuhause erstmals der Öffentlichkeit bei einer Führung vorgestellt.