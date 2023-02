Aufführung im Theater Marabu : Die Generation Z wütet auf der Bühne

Beuel Die Jugend verschafft sich auf der Bühne des Theaters Marabu Gehör. Unter der Leitung von Judith Niggehoff und Vivien Musweiler entsteht ein Stück mit Tanz, Spiel und Sound.

Die Generation Z ist da. „Right here“, präsentiert sich das „Teen Ensemble Marabu“ recht provokativ. Unter dem Titel „Angry baby, one more time!“ servieren die zwölf jungen Schauspieler des Theaters keine leichte Kost. „Hier könnt ihr uns nicht vorschreiben, was wir tun und lassen sollen! Das ist unser Stück. Wir sind hier und wir sind wütend!“, lautet ihre Botschaft.

Jugendliche und ihre Ängste

Unter der Leitung von Judith Niggehoff und Vivien Musweiler entsteht mit Tanz, Spiel und Sound eine Collage zum Thema Generationen. Am Sonntag, 12. Februar, beginnt um 18 Uhr eine weitere Aufführung des Stücks. Tickets können über die Homepage www.theater-marabu.de, per Mail unter mail@theater-marabu.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0228/ 433 97 59 reserviert werden.

Kaum sind die Proben und Vorbereitungen für „Angry baby, one more time!“ abgeschlossen, bereitet das Theater Marabu das nächste Highlight für dieses Jahr vor. Schließlich besteht die Kultureinrichtung seit 30 Jahren. Anlässlich dieses Jubiläums wird das Team das NRW-Theatertreffen „Westwind“ in Bonn ausrichten – nach 2013 und 2002 bereits zum dritten Mal. Die Festivalwoche ist für die Zeit vom 11 bis 17. Juni geplant. Die Vorbereitungen beginnen am 3. Juni. Alle Termine werden zeitnah bekanntgegeben.