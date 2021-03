Fähre von Beuel nach Bonn : Die "Rheinnixe" ist zurück aus der Winterpause

Beuel Nach einer viermonatigen Winterpause hat das Fährschiff "Rheinnixe" wieder seinen Betrieb aufgenommen. In der Pause wurden einige Wartungsarbeiten am Schiff durchgeführt.

Die Winterpause der BFF dauert einschließlich von November bis Februar. Die Schifffahrtsgesellschaft hat diese Zeit für einen Aufenthalt auf der Lux-Werft in Monheim genutzt, wo einige kleinere Reparaturarbeiten an der „Rheinnixe“ durchgeführt wurden. Und für eine schnellere Rückkehr an den Ruheplatz in Beuel kam das Hochwasser dazwischen. „Da haben schon einige Leute Panik geschoben, wo denn die Fähre sei“, berichtet der Geschäftsführer. Auch die „Moby Dick“, das zweite Boot der BFF, war in der Winterpause in der Werft, allerdings in Köln. In der vergangenen Winterpause wurde die „Rheinnixe“ dem SUK, der Schiffsuntersuchungskommission, vorgeführt, sozusagen einem Tüv für Schiffe, um für weitere fünf Jahre Fahrgäste auf dem Rhein befördern zu dürfen.