Eisenbahn-Fahrtag : Die Signale stehen auf Grün

Fritz Hanke (l.) und Wolfgang Quadt tüfteln in Vorbereitung auf den großen Fahrtag an einer Lok.

Beuel Der in Beuel beheimatete Modelleisenbahn-Club Spur 1 ist jetzt offiziell im Bonner Vereinsregister eingetragen. Die Vorbereitungen für den großen Fahrtag laufen.

Seit mehr als einer Woche werkeln die Vereinsmitglieder intensiv daran, auf der einzigartigen Miniatur-Eisenbahnanlage im Keller der ehemaligen Tapetenfabrik alles für den Fahrtag vorzubereiten – den Tag der offenen Tür, an dem Besucher die auf einer Betriebsfläche von rund 600 Quadratmetern mit viel Liebe zum Detail aufgebaute Modelllandschaft mit all den ausgetüftelten Details bestaunen können.

Im Vorfeld gibt es viel zu tun: „Die Züge werden auf ihre Betriebsbereitschaft geprüft, Reinigungen der Loks und Waggons werden durchgeführt“, erklärt Hanke. Derweil ist Klaus Dieter Klein im Nebenraum damit beschäftigt, das Feinmechaniker-Werkzeug für Spur-1-Lokomotiven zu sortieren: „Damit am Fahrtag im Notfall wieder etwas in Gang gesetzt werden kann“, erklärt er.

Die Spur-1-Miniatur-Anlage mit Zügen im Maßstab 1:32 und Gleisen mit 45 Millimetern Spurweite ist einmalig in der Region. Hobbytüftler Hanke ist dem Verein vor sechs Jahren beigetreten und reist mindestens zwei- bis dreimal im Monat rund 50 Kilometer aus Leichlingen an, um aktiv an der Gestaltung der Miniatur-Anlage mitzuwirken. „Die Umsetzung von Original in Miniatur macht wahnsinnig Spaß. Beim Basteln kann man auch prima vom Alltag abschalten“, sagt Hanke.