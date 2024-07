66-Jährige verfolgt Dieb in Beuel „Ich habe direkt gewendet und bin ihm hinterhergefahren“

Auf dem Rückweg vom Einkauf in der Beueler Innenstadt lieferte sich eine 66-Jährige eine Verfolgungsfahrt mit einem Mann, der sie kurz zuvor bestohlen hatte. „Was ich gemacht hätte, wenn ich ihn gekriegt hätte, das hatte ich mir in dem Moment noch gar nicht überlegt“, so die Beuelerin, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte. Die Seniorin ist am Dienstag, 9. Juli, gegen 10 Uhr auf dem Weg nach Hause bestohlen worden. Sie war mit dem Fahrrad auf der Limpericher Straße unterwegs, als ihr ein Mann mit weißem T-Shirt und dunklen Haaren, wie sie ihn beschreibt, die Tasche aus dem Fahrradkorb gezogen haben soll.