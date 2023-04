Mehr als ein günstiges Essen Diese Idee steckt hinter dem Mittagstisch der Beueler Awo

Schon um 11 Uhr stand Frank Donner in der Küche. Der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) schälte Kartoffeln für das Gratin, das er später den Gästen mit Hähnchenbrust und Blattspinat servieren wollte. Am Wochenende organisierte die Awo einen Mittagstisch, der einmal im Monat in ihren Räumen an der Neustraße stattfindet.