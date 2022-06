Kinder erstellen digitalen Stadtteilführer : Diese Orte sind bei Bonner Schülern beliebt

Paul (9), Referendarin Maricel Parisi, Elisa (9) und Projektleiterin Ilka Seulen (v.l.) stellen den Kinderstadtplan von Oberkassel vor, der zurzeit in digitaler Form ausgearbeitet wird. Foto: Sebastian Flick

Oberkassel Schüler der Gottfried-Kinkel-Schule haben 22 besondere Orte in Oberkassel zusammengetragen und daraus einen digitalen Stadtteilführer erstellt. Darunter sind Lieblingsorte, aber auch Ecken, die für die Kinder gruselig sind.

„Dies ist mein Lieblingsort“, sagt Paul und zeigt auf der großen Karte, die im Klassenraum hängt, auf einen roten Punkt, der die Aussichtsplattform „Am Steinbruch“ markiert. „Von dort hat man eine tolle Aussicht über Oberkassel“, weiß der neunjährige Grundschüler. Natürlich wird die Aussichtsplattform aufgenommen in die Liste der Lieblingsorte der Mädchen und Jungen der Gottfried-Kinkel-Schule.

Um möglichst vielen anderen Gleichaltrigen zu zeigen, was ihnen Oberkassel alles zu bieten hat, haben die Grundschüler beschlossen, ihre gesammelten Lieblingsorte in einem digitalen Oberkasselführer für Kinder zu veröffentlichen. Das Projekt läuft derzeit auf Hochtouren: Alle 22 gesammelten Stationen werden in eine digitale Karte übertragen, die allen interessierten Kindern und Erwachsenen über die App Stadtsache zur Verfügung steht. „So entsteht derzeit ein digitaler Stadtteilführer für Oberkassel, von Kindern für Kinder“, erklärt Projektleiterin Seulen.