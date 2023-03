Von Maikäfer bis Dolce Vita : Diese Straßenfeste sind 2023 in Oberkassel geplant

Oberkassel Der Lockdown und die Kontaktbeschränkungen sind überwunden: Die Werbegemeinschaft Oberkassel plant fünf verschiedene Veranstaltungen für dieses Jahr. Die erste startet schon im März.

Lockdown und die strengen Kontaktbeschränkungen sind passé, die Werbegemeinschaft Oberkassel (WOK) startet in den kommenden Wochen mit vielen Aktionen, Informationen sowie jeder Menge Unterhaltung in die „Nach-Corona-Zeit“. „Wir haben gerade im Karneval eindrucksvoll erlebt, wie sehr sich alle nach Gesellschaft sehnen“, sagt der WOK-Vorsitzende Oliver Lohr. Er ist fest davon überzeugt, dass die Werbegemeinschaft mit ihren Plänen den Geschmack der Oberkasseler treffen wird. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die verschiedenen Aktivitäten.

Los geht es schon in diesem Monat: Unter dem Titel „Hallo Frühling“ laden die Geschäftsleute am Donnerstag, 30. März, zum ersten Event des Jahres ein. Geboten werden Musik, Unterhaltung und Kulinarik.

Das absolute Highlight soll erneut das Maikäferfest sein. Am Samstag, 3. Juni, wird die Königswinterer Straße zur Flaniermeile mit Buden, Ständen, Musik und Angeboten für die ganze Familie. Die Veranstalter erwarten dann auf der Oberkasseler „Kö“ wieder mehrere hundert Besucher. „Das Maikäferfest hat einen hohen Stellenwert in Oberkassel, denn hier sieht man, wie unser tolles Dorf blüht“, sagte der Chef der Werbegemeinschaft. Nach dem bewährten Rezept – Information und Unterhaltung – haben sich die Geschäftsleute für dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ab 18 Uhr tritt die BAP-Coverband „MAM“ auf dem Marktplatz auf und präsentiert bei freiem Eintritt drei Stunden lang Livemusik.

Pizza, Pasta und Musik

Ein Hauch von Italien und jede Menge Dolce Vita prägen dann am 22. Juni das Zentrum von Oberkassel beim „Italienischen Abend“. Das maritime Lebensgefühl kommt bei Pizza, Pasta, Kaffee und jeder Menge Musik schnell auf. Weiter geht’s am 24. August mit einem geselligen „Spätsommerabend“, bevor in der Vorweihnachtszeit am 7. Dezember ein Adventsabend geplant ist.

Trotzdem habe man die Krise „irgendwie gemeistert“. „Jeder hat seine Nische gesucht und jeder hat seine Nische in dieser für uns alle schweren Zeit gefunden“, lobt er seine Kollegen im Ort. Ob Essen „to-go“ oder wie in seinem Metier Pflegeprodukte „to-go“, jeder habe innovativen Lösungen entwickelt.

Zwar sei die Pandemie vor allem betriebswirtschaftlich eine Katastrophe gewesen, aber „hier haben die Betriebe überlebt“, ist er zufrieden. „Es waren äußerst bittere Zeiten, doch nun blicken wir wieder optimistisch in die Zukunft“, ergänzt der WOK-Vorsitzende. Und nicht nur die Händler können es kaum abwarten, bis endlich Normalität einkehrt. „Auch unsere Kunden freuen sich, wenn wir wieder an das anknüpfen können, was vor Corona stattgefunden hat“, so Lohr. Er ist sicher, dass die Veranstaltungen der Werbegemeinschaft in diesem Jahr besonders gut besucht werden – nicht nur das große Maikäferfest.