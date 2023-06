100-jähriges Jubiläum Dieser Topathlet trainierte beim Oberkasseler Wassersportverein

An Wochenenden fahren die Vereinsmitglieder auch auf Flüssen in der Umgebung. So sind die Oberkasseler gerne auf der Rur in der Eifel oder auf der Sieg unterwegs. In den Wintermonaten bietet die „Beueler Bütt“, das Schwimmbad in der Goetheallee, Obdach. „Es werden Bahnen geschwommen und die beim Paddeln manchmal benötigte Kenterrolle kann hier unter sicheren Bedingungen einstudiert werden“, so Sondermann.