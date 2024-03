Karnevalsfunktionär Dieter Wittmann hört auf „Ich verlasse die Bühne, aber nicht das Theater“

Wenn Dieter Wittmann mit seiner schillernden Narrenkappe eine Karnevalsveranstaltung besucht hat, stand zumeist eine Ehrung an. An dieses Bild hat sich die Brauchtumsszene in der Region seit Jahrzehnten gewöhnt. Der Präsident des Regionalverbandes Rhein-Sieg-Eifel (RSE) hat sich mit Ablauf der Session 2024 ohne großes Tamtam von den größten Karnevalsbühnen im Rheinland verabschiedet. Mit ihm hört der wohl bekannteste Karnevalsfunktionär zwischen Eifel und Westerwald auf. Im Juni wird er bei der RSE-Mitgliederversammlung verabschiedet. Über seine Amtszeit, die aktuellen Entwicklungen im Karneval und die Zukunft des Brauchtums sprach der Oberkasseler mit GA-Redakteur Holger Willcke.