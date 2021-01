Ehepaar Kenntner ist wieder „Jan und Griet“ : Dirk und Jackie Kenntner machen’s noch einmal

Dirk und Jackie Kenntner sind auch auf den Masken zu sehen. Foto: Rainer Schmidt

Vilich-Müldorf. Dirk und Jackie Kenntner aus Vilich-Müldorf repräsentieren auch in dieser Karnevalssession die Figuren „Jan und Griet“ des Kölner Traditionskorps Jan van Werth.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Schmidt

Dirk und Jackie Kenntner stehen für eine zweite „Amtszeit“ als „Jan und Griet“ zur Verfügung. Damit wird das Ehepaar in der aktuellen Karnevalssession – inmitten der Pandemie – erneut das Traditionskorps Jan van Werth, eines der größten in Köln, repräsentieren. Die Proklamation soll an diesem Montag, 4. Januar, sein.

Es war in der vergangenen Karnevalssession schon etwas Außergewöhnliches, dass das Paar aus Vilich-Müldorf in die Rollen von „Jan und Griet“ schlüpfen durfte (der GA berichtete). „Wir hatten unglaubliches Glück gehabt, was das Timing von Corona anbelangte“, sagt Dirk Kenntner rückblickend über die vergangene Session – die im Frühjahr 2020 noch fast uneingeschränkt stattfand. Inzwischen aber hat die Pandemie das Land fest im Griff, diese Karnevalssession wurde mehr oder weniger abgesagt: keine Feier am 11. November, keine Sitzungen, keine Umzüge. Und dennoch, so leicht lassen sich die Karnevalisten nicht unterkriegen. In Beuel wird es mit Lena Obliers eine Wäscherprinzessin geben, im Liküra-Reich ist Angela Frings als Prinzessin auserkoren. In Bonn ist ein Prinzenpaar, Marco I. und Nadine I., gleich für diese und nächste Session auserwählt. Und in Köln wurde ein neues Dreigestirn vorgestellt.

Nur das Korps Jan van Werth hatte bisher kein neues Paar präsentiert. „Ich gestehe“, so Dirk Kenntner, „wir haben uns angeboten. Denn ein neues Paar in eine Session zu schicken, von der man heute nicht weiß, was passieren und wie die Session ablaufen wird, das hätten wir den Neuen gegenüber nicht fair gefunden.“

Wie die beiden Vilich-Müldorfer die Herausforderungen der Session angehen werden, zeigte sich direkt bei ihrem ersten Auftritt anlässlich ihrer Präsentation. Nachdem sowohl die prunkvolle Vorstellung in der Flora, als auch die Ausweichveranstaltung im Müngersdorfer Stadion trotz coronabedingtem Sicherheitsabstand abgesagt werden mussten, ging man mit einem Video-Clip im Internet „viral“: Der humorvolle Film verbreitete sich schnell.

Im November war die Bekanntgabe, damit sind Kenntners das designierte Paar „Jan und Griet“. Die Proklamation soll vor einer begrenzten Zahl von Mitgliedern des Korps Jan van Werth stattfinden. „Erst dann, wenn wir Schwert und Apfel bekommen haben, sind wir wieder ‚Jan und Griet’. Heute wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt“, sagt Jackie Kenntner. Und: „Wir wissen, dass wir niemandem zum Feiern animieren dürfen, aber trotzdem Freude bringen sollen.“

Der Verein hat bereits einige Veranstaltungen mit passenden Hygienekonzepten in der Schublade. „Doch ob die Verordnungen dann so sein werden, dass sie wirklich stattfinden können, das weiß derzeit niemand“, so Dirk Kenntner. Er vermutet, dass vieles digital übertragen werden wird – Karneval online. „Karneval verbindet die Menschen, auch in Corona-Zeiten“, sagt er. „Karneval ist ein Stück Lebenskraft, die man bekommen kann. Es war uns ein Anliegen, die Begeisterung, die das Publikum bei unseren Auftritten hat, zurückzuspiegeln.“