Haribo-Schiff in der Rheinaue Bonn-Beuel : Discovery kommt im April zum Einsatz

Beuel Das Kletterschiff in der Beueler Rheinaue steht seit Freitag. Kinder können ab April auf dem Spielgerät herumtoben.

Seitlich an den Holzplanken prangt der Name deutlich sichtbar: Discovery. So heißt das neue Kletterschiff in der Beueler Rheinaue. Freitagnachmittag stand das Spielgerät komplett aufgebaut in der Nähe des Landgrabenwegs. Im Volksmund ist die Familien-Attraktion als Haribo-Schiff bekannt, wobei der Süßwarenhersteller nur die erste Variante 1979 anlässlich der Bundesgartenschau bezahlt hat.