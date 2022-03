Bezirksvertretung Beuel : Diskussion um Schutz des Oberkasseler Ortsbildes

Oberkassel Zum Schutz des historischen Ortsbildes in Oberkassel schlägt die Verwaltung die Einführung einer Erhaltungssatzung vor. Das ist das Ergebnis eines Prüfauftrags der Bezirksvertretung Beuel.

Bonn wächst, Wohnraum ist in der Stadt knapp. Das führt auch dazu, dass sich die Stadtbezirke verändern, meist ältere Häuser für größere Gebäude mit mehr Platz weichen. Dadurch sieht das Ortsbild oft nach Jahrzehnten anders aus als zuvor. Das ist auch in Oberkassel so. Für den Ortsteil schlägt die Verwaltung die Erarbeitung einer sogenannten Erhaltungssatzung vor. Das Thema ist für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Beuel am Mittwoch, 16. März, vorgesehen.