Sommerfinale am Bikini Beach in Oberkassel Musik vom Mann mit der Maske

Claptone legt am Oberkasseler Rheinufer auf – diese Nachricht verbreitete sich rasch in der Bonner House-Szene. Der berühmte DJ aus Berlin, dessen Identität angeblich niemand kennt, weil er bei Auftritten immer eine venezianische Schnabelmaske trägt, lockte am Sonntagabend rund 700 Gäste zum Sommerfinale an den Bikini Beach. Strandbar-Betreiber Jörg Grünewald servierte damit seinen Gästen zum Saisonfinale einen der mysteriösestesten Acts der internationalen DJ-Szene. Claptone wurde drei Mal in Folge zum Best House Artist bei den Ibiza DJ Awards gekürt. Die Sommersaison 2023 endet mit einem durchwachsenen Fazit des Veranstalters. Wegen des oftmals schlechten Wetters mussten einige Konzerte abgesagt werden. Die Saison 2024 soll wieder am Osterwochenende (31. März/1. April) starten. Neben neuen Veranstaltungsformaten dürfen sich die Bikini-Beach-Fans auch wieder auf „Jeck am Beach“ und After-Job-Partys freuen.