Ehrenamt bei der DLRG in Beuel „Wir haben die Feuerwehrmänner aus dem Rhein gerettet“

An der Küste hat alles begonnen. Amelie Gerner (26) ist seit 2018 Rettungsschwimmerin bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Beuel. Sie steht als Assistenztrainerin bei Schwimmkursen am Beckenrand und hat drei Monate hauptberuflich für die DLRG an der Nordsee gearbeitet. „2015 war ich das erste Mal an der Küste im Einsatz. 2017 habe ich dort die Leute aus Bonn kennengelernt“, sagt die Studentin, die mittlerweile in Beuel wohnt. 2018 habe sie dann ihre erste Saison in Bonn erlebt, sagt die Ehrenamtlerin, die ursprünglich aus Mayen kommt. Jedes Jahr im Sommer fahre sie mindestens einen Monat an die Küste, um für den Zentralen Wasserrettungsdienst-Küste (ZWRD-K) einen Strandabschnitt zu beaufsichtigen. Den Rest des Jahres ist sie fast wöchentlich in Beuel im Einsatz: Im Februar zum Beispiel, als ein Mehrzweckboot der Feuerwehr kenterte. „Wir haben die Feuerwehrmänner aus dem Rhein gerettet“, sagt Gerner. „Wir waren auf dem RBC, also dem kleineren Rettungsboot, und waren als erstes vor Ort“, berichtet sie. Die 26-Jährige war zudem 2021 bei der Flutkatastrophe im Einsatz. „Wir waren mit Rettungskräften aus Bonn in Heimerzheim. Wir waren die Ersten, die in der Nacht vor Ort waren“, sagt sie. Und erzählt, wie sie mehrere Personen aus ihren Häusern gerettet haben, die auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen waren.