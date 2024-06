Brief an Deutsche Bahn Dörner fordert Erhalt des DB-Reisezentrums am Beueler Bahnhof

Beuel · Oberbürgermeisterin Katja Dörner setzt sich für den Erhalt des DB-Reisezentrums am Bahnhof Beuel ein. In einem Schreiben an die Deutsche Bahn bittet sie dringend darum, die Schließung zu verhindern. Kritik kommt auch vom Fahrgastverband Pro Bahn Rheinland.

14.06.2024 , 15:04 Uhr

Blick auf den Beueler Bahnhof mit dem DB-Reisezentrum. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn