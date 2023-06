Naturschutzauflagen der Stadt Bonn Dorffest in Schwarzrheindorf in letzter Minute gerettet

Zum Schutz von Bäumen gilt grundsätzlich die Bodenfläche zwischen Stamm und Kronentraufe zuzüglich 1,50 Metern in alle Richtungen freizuhalten. Es wurden, so die Sprecherin, keine gesonderten oder neue Auflagen in den Platzpachtvertrag mit dem Veranstalter des Rheindorfer Familien- und Dorffestes aufgenommen. Was den Baumschutz angeht, so sind die gängigen Regelungen, die für alle derartigen Veranstaltungen gelten, im Vertrag aufgenommen.