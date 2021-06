„Adieu, mit 80 ist Schluss“ : Doris Hausbrand legt Ehrenämter in Holzlar nieder

Zur Person

Doris Hausbrand wurde 1941 in Völklingen an der Saar geboren. Nach dem Abitur studierte sie an der Uni in Saarbrücken Englisch und Französisch, auch zwei Semester Theologie. In Bad Kreuznach fand sie ihre erste Lehrertätigkeit. 1969 zog sie mit ihrem Mann nach Bonn und unterrichtete zunächst am Sankt-Adelheid-Gymnasium in Pützchen. Für ihre beiden Kinder machte sie sechs Jahre Pause und setzte danach ihre Lehrertätigkeit am Rhein-Sieg-Gymnasium in Sankt Augustin fort. Im Jahr 2000 wurde sie pensioniert, studierte danach noch portugiesisch. Seit 2002 ist sie ehrenamtlich in der Kirchengemeinde Christ-König in Holzlar tätig. shr