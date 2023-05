Sogenannter „Drängeltrick“ 87-Jährige wird im Aufzug eines Ärztehauses in Beuel bestohlen

Gut schlafen konnte Josefine Wolf in den vergangenen Nächten nicht. „Das ging ihr ja alles noch durch den Kopf“, erklärt Edith Schmitz, die Tochter der 87-Jährigen (beide Namen von der Redaktion geändert). Denn was die Seniorin am vergangenen Dienstag erlebt hat, wird sie so schnell nicht vergessen: Im Ärztehaus an der Friedrich-Breuer-Straße 56-58 in Beuel ist die Frau aus Pützchen überfallen worden.