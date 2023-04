Bebauungsplan in Beuel Dreifachhalle kann frühestens in zweieinhalb Jahren gebaut werden

„Der Handball ist ein wichtiges Thema für Beuel. Es kann nicht sein, dass unsere Sportler so lange schon auf eine geeignete Halle warten müssen“, ärgerte sich CDU-Fraktionssprecher Marco Rudolph während der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Beuel am Montagabend im Rathaus. Fast drei Jahre seien vergangenen, bis das Städtische Gebäudemanagement (SGB) prüfen konnte, welche Standorte für die neu geplante Dreifachhalle in Beuel infrage kommen. Diskutiert werde das Thema jedoch schon seit mehr als sechs Jahren, merkte Achim Jost (Linke) an. Eine Machbarkeitsstudie steht dennoch nach wie vor aus. Das gab die Verwaltung am Montagabend selbst zu.