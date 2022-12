DRK-Aufruf zu Weihnachten : Größte Blutspendeaktion des Jahres im Brückenforum

Beuel Das Deutsche Rote Kreuz hat am Freitagnachmittag zu einer vorweihnachtlichen Blutspendeaktion ins Brückenforum eingeladen. Für das Bonner DRK war es die größte des Jahres.

Ohne Blutspender läuft nichts in der medizinischen Grundversorgung, denn Blut wird jeden Tag aufs Neue benötigt, um Patienten in Therapie und Notfallversorgung behandeln zu können. Allein der DRK-Blutspendedienst West, zuständig für NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland, ist werktäglich auf rund 3500 Blutspenden angewiesen, um Hunderte Krankenhäuser mit Blutpräparaten versorgen zu können.

Mit seltener Blutgruppe ins Forum

Jährlich verlieren die DRK-Blutspendedienste aus unterschiedlichsten Gründen Tausende Blutspenderinnen und Blutspender. Der aktive Stamm von Lebensrettern schwindet so schnell, dass es große Probleme gibt, zu jeder Jahreszeit genügend Blutkonserven über alle Blutgruppen bereithalten zu können, heißt es vom DRK. Deshalb gibt es aktuell eine Blutspender-werben-Blutspender Aktion. „Am überzeugendsten sind überzeugte Blutspender“, sind die Verantwortlichen überzeugt. Immer wieder melden sich Betroffene mit Worten des Dankes an das DRK, die nur mithilfe von Bluttransfusionen überlebt haben, zum Beispiel nach einem Arbeitsunfall, nach einer Entbindung oder bei einer Organtransplantation. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden.

Wo in Bonn kann Blut gespendet werden? In Bonn gibt es gewerbliche Anbieter, die Blutkonserven an Kliniken und Praxen verkaufen. „Auch in der Uniklinik kann gespendet werden“, berichtet Hüsch-Sauter. Der Unterschied: das DRK kommt zu den Menschen in die Ortsteile. Die Blutspendebeauftragte hat den Eindruck, dass Menschen vor Weihnachten spendabler sind.