Völlig losgelöst Beueler Band Druckluft bringt Medley zur EM 2024 heraus

Deutschland ist im EM-Fieber, da darf der richtige Soundtrack nicht fehlen. Den liefert die Bonner Brassband „Druckluft“ mit ihrem EM-Medley, das am kommenden Freitag veröffentlicht wird. Als die Band ihr Medley mit den Songs „Zeit, dass sich was dreht“ und „Major Tom“ zum ersten Mal live spielte, sei das Publikum „ausgerastet“, berichtet Frontman Florian Hertel. „Bei Major Tom haben alle mitgesungen, das war die völlige Eskalation.“ Weil das Medley live so gut ankam, entschied sich die Band spontan dafür, den Song im Studio aufzunehmen und noch vor EM-Beginn am 14. Juni zu veröffentlichen. Das Musikvideo geht schon am Mittwoch auf YouTube online.