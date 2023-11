Bonner Lehrer als Krimiautor Dunkle Abwege menschlicher Hybris

Natürlich nimmt Wippermann seine Leser erneut mit auf eine Reise durch Bonn. Es geht in den Post Tower und in einige Lokale, die jeder Bonner anhand der Beschreibung erkennen wird. Zudem spielt die Handlung teilweise in der Schweiz, in der Welt von Mary Shelley. Ob Kens Freund am Ende wohlbehalten zurückkehrt und ob der Mord an dem Bonner Professor aufgeklärt wird, das verrät Wippermann natürlich nicht. Allerdings gibt er einen kleinen Hinweis darauf, wie sich die platonische Beziehung zwischen Professor Karl Jung und Paula Lanzini entwickeln wird. „Es taucht eine neue Frau auf, und es wird spannend“ schmunzelt Wippermann. Denn offenbar hat die neue Polizeipsychologin ein Auge auf den Professor geworfen.