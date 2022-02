Sonnenwetter in Bonn : Durchatmen am Rheinufer

Beuel Ein Tag mit ganz viel Sonne: Den Mittwoch haben viele Spaziergänger und Radfahrer genutzt, um am Rheinufer Kraft zu tanken. Auch auf Beueler Seite hielten viele Passanten ihre Nasen in Richtung Sonne.

Einmal kurz in der Sonne durchatmen: Das dürften sich viele der Spaziergänger und Radfahrer gedacht haben, die am Mittwochnachmittag am Beueler Rheinufer unterwegs waren. Bei Temperaturen um die 13 Grad trugen die meisten allerdings noch Winterjacken und manch einer eine Mütze. Aber fürs Aufsetzen von Sonnenbrillen reichte es allemal. Hier und da nahmen Spaziergänger zudem auf Bänken Platz und hielten bei geschlossenen Augen ihre Nasen in Richtung Sonne.