Nachfolge-Christi-Kirche : Ebba-Christina Kompa ist die neue Pfarrerin in Beuel-Süd

Ebba-Christina Kompa ist die neue Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel-Süd Foto: Rainer Schmidt

Beuel Ebba-Christina Kompa hat das Amt als Pfarrerin für die Evangelische Kirchengemeinde Beuel-Süd angetreten. Als erstes will sie erfahren, was den Menschen dort wichtig ist. Zur Theologie fand die 34-Jährige in einem Bonner Wohnheim.



Von Rainer Schmidt

In dieser Woche hat die Evangelische Kirchengemeinde Beuel ihre neue Pfarrerin, Ebba-Christina Kompa, begrüßt. Mit dem 1. Februar übernahm Kompa ihren Dienst an der Nachfolge-Christi-Kirche. In der Evangelischen Kirchengemeinde freuen sich die Gemeindemitglieder auf Gottesdienste und Begegnungen mit ihr.

Im Gottesdienst in der Nachfolge-Christi-Kirche am Sonntag, 13. Februar, um 15 Uhr wird die Gemeinde Pfarrerin Kornelia Imig mit herzlichem Dank für ihren segensreichen Dienst seit September 2020 verabschieden – und Pfarrerin Kompa herzlich begrüßen. Der Gottesdienst, zu dem eine Anmeldung erforderlich ist und bei dem in Corona-Zeiten die 2-G-Regel gilt, wird auch online übertragen.

Probegottesdienst im Herbst 2021 absolviert

Das Bewerbungsverfahren auf diese Stelle fand im Herbst 2021 statt. Neben der schriftlichen Bewerbung hatten Kandidierende einen Probegottesdienst und eine sogenannte Probekatechese zu halten. Das Presbyterium hat sich dann mit großer Mehrheit für Pfarrerin Kompa entschieden. Die Pfarrwahl sei eine der wichtigen Aufgaben der Presbyterien, war aus dem Evangelischen Kirchenkreis zu erfahren.

Die 34-jährige Ebba-Christina Kompa ist in Bonn geboren und aufgewachsen - und fürs Studium direkt geblieben. Allerdings führte ihr Weg erst einmal gar nicht zum Studium der evangelischen Theologie. Vielmehr studierte sie Asienwissenschaften mit dem Schwerpunkt China, Mongolei und Tibet.

Platz im Wohnheim gibt Impuls für das Studium

Dass sie im letzten Studienjahr parallel mit dem Studium der evangelischen Theologie begann, hatte mit ihrem Wohnheimplatz im evangelisch-theologischen Adolf-Clarenbach-Haus zu tun, wo sie Gemeinschaft, Selbstverwaltung und Basisdemokratie sowie Diskussionen mit Tiefe erlebt hat. Gemeinsam wurde viel theologisiert, und über viele Semester entwickelte sich ihr Interesse für Theologie. Ein Praktikum in ihrer Heimatgemeinde brachte die Entscheidung.

Mit dem Start in Beuel endete ihr Probedienst in der Evangelischen Trinitatiskirchengemeinde Bonn. In ihrem Vikariat in der Gemeinde Oberkassel hat sie den Kirchenkreis „An Sieg und Rhein“ bereits kennengelernt. Sie bringt vielfältige Ideen und Erfahrungen mit, aber keinen festen Plan. „Ich werde erst einmal zuhören, die Menschen kennenlernen und sehen, was sie brauchen, was ihnen wichtig und heilig ist”, sagt Ebba-Christina Kompa.

Vorgänger wechselte nach Norddeutschland

Sie tritt die Pfarrstelle in Beuel-Süd an der Nachfolge-Christi-Kirche als Nachfolgerin von Christian Verwold an, der nach Norddeutschland gewechselt ist. Interimsweise hatte Pfarrerin Kornelia Imig den Gemeindebezirk betreut. „Mit Plan, Programm oder Vorhaben zu starten, ist nicht mein Verständnis von Pfarrdienst”, erklärt Kompa. Vielmehr komme es darauf an, die Dinge im Miteinander zu entwickeln. Hinhören, was sich die Menschen wünschen, Mitwirkung bewirken, zusammen neue Wege beschreiten, das sei, was ihr vorschwebt.

Die offizielle Amtseinführung von Pfarrerin Ebba-Christina Kompa durch Superintendentin Almut van Niekerk wurde in Abstimmung mit dem Presbyterium auf Sonntag, 19. Juni 2022 um 15 Uhr in der Nachfolge-Christi-Kirche, verschoben.