Ehepaar Hagen verschwand am 13. Juli 1994 Kann der „Mord ohne Leichen“ doch noch aufgeklärt werden?

Der Anruf, der an diesem Dienstag im August 1994 in der Redaktion des General-Anzeigers in Bonn eingeht, ist ungewöhnlich. Durchgestellt wird der Anrufer zu Dagmar Blesel, damals Polizeireporterin für den GA. Am Apparat ist ein Mann, noch recht jung, und vor allem sehr aufgelöst: Seine Eltern seien spurlos verschwunden, er habe Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Eine entsprechende Mitteilung der Polizei war noch gar nicht herausgegeben worden, als der offenbar besorgte Sohn aktiv die Presse einschaltete – und mehr noch: Er fragte die Reporterin, ob sie nicht vorbeikommen wolle im Haus seiner Eltern.