NaturFreunde Bonn in Schwarzrheindorf : Viele Ehrenamtliche bringen Kindern die Natur näher

Großes Netzwerk

Mehr als 500 000 Mitglieder in 21 Ländern hat die NaturFreunde-Bewegung. Ihren Anfang nahm sie in Wien: Dort schlossen sich 1895 engagierte Menschen zusammen, um der arbeitenden Bevölkerung in der Zeit der Industrialisierung die Natur als Quelle der Erholung zugänglich zu machen. Im Vordergrund stand, das Recht des freien Zugangs zur Natur für alle durchzusetzen, gegen die Interessen der Großgrundbesitzer und verschiedener Wander- und Sportvereine, die der arbeitenden Schicht die Mitgliedschaft verwehrten. Die NaturFreunde Deutschlands verstehen sich als politischen Freizeitverband, der sich für Umweltschutz, soziale und ökologische Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, sanften Tourismus, Sport und Kultur einsetzt. Bundesweit engagieren sich mehr als 66 000 Mitglieder in rund 550 Ortsgruppen. Die Naturfreundejugend Deutschlands bildet die Nachwuchs-Organisation. Bekannt ist die Bewegung auch durch ihre Naturfreundehäuser: Sie wurden als Bildungs-, Freizeit- und Erholungshäuser errichtet, stehen oft in Naturschutzgebieten und bieten günstige Übernachtungsmöglichkeiten. Mehr als 700 Häuser gibt es weltweit, gut 400 stehen in Deutschland. kpo