Freiwilligenagentur vermittelt Warum sich ein ehrenamtliches Engagement in Bonn lohnt

Denn die Ehrenamtskarte NRW verschafft bereits aktiven Ehrenamtlichen Vergünstigungen in rund 300 teilnehmenden Kommunen in Nordrhein-Westfalen. „Die Ehrenamtskarte kann ab einem Mindestalter von 16 Jahren beantragt werden“, sagt die Auszubildende der Stadt Bonn, Rebecca Gehrt. Voraussetzungen für eine Beantragung ist ein Engagement von fünf Stunden pro Woche, über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Bei den Vergünstigungen handelt es sich beispielsweise um reduzierte Eintrittspreise in Museen, Kinos, Theatern und anderen öffentlichen Freizeiteinrichtungen. „In Bonn nehmen zum Beispiel das Beethoven-Haus und verschiedene Eisdielen teil“, so Gehrt weiter. Die Ergänzung der seit 2008 bestehenden Ehrenamtskarte ist die Jubiläums-Ehrenamtskarte, welche für Engagierte interessant ist, die seit mindestens 25 Jahren aktiv sind. Diese hat eine lebenslange Gültigkeit.