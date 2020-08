Kommentar zur Seilbahn : Ehrliche Aussprache

GA-Redakteur Holger Willcke findet: In der Diskussion über den möglichen Standort der Seilbahn-Station in Bonn werden deutliche Worte fallen müssen. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Beuel GA-Redakteur Holger Willcke hofft, dass es am Dienstag bei der Sitzung der Bezirksvertretung Beuel zur Aussprache zwischen Stadtbaurat Helmut Wiesner und den Politikern kommt. Es werden deutliche Worte fallen müssen.

Hoffentlich kommt es am Dienstag zur Aussprache zwischen Stadtbaurat Helmut Wiesner und den Beueler Politikern. Vor allem die Öffentlichkeit will erfahren, wie es zu der sehr unterschiedlichen Einschätzung bezüglich des Planungsstands der Seilbahn kommen konnte. Der über die Medien geführte Streit über die Frage, wo in Beuel eine Seilbahnstation gebaut werden soll, hat jedenfalls kein Vertrauen in das Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung aufkommen lassen.