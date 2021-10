Neue Leitung in der Kosmetik-Berufsfachschule in Beuel : Ein Berufsleben für gutes Aussehen

Neue Leitung in der Kosmetik-Berufsfachschule in Beuel

Beuel Generationenwechsel an der Spitze der Berufsfachschule für Kosmetologie in Beuel: Leah Abel folgt John Herfs.

John Herfs blickt auf 45-jährige Erfahrungen als Schulleiter zurück. 1975 übernahm der damalige Lehrer für diagnostische Physik die Fachschule für Kosmetik in Köln. Im Jahr 1980 gründete John Herfs dann die Berufsfachschule für Kosmetologie an der Siegburger Straße in Beuel, die er seitdem leitete. Nun ist er in den verdienten Ruhestand gegangen.