Veranstaltung für Kinder in Pützchen Ein Bilderbuch zum Durchspazieren

Den Helden aus einem Bilderbuch einmal ganz nah sein – diesen Wunsch haben viele Kinder. Eine Ausstellung, die ab dem 1. Oktober in der Kita St. Adelheid zu sehen ist, ermöglicht es Mädchen und Jungen, aber auch ihren Eltern und Großeltern, ein Bilderbuch auf eine ganz neue Art kennenzulernen und durch dieses im wahrsten Sinne des Wortes durch zu spazieren. Zehn Tage lang, vom 1. Oktober bis 10. Oktober, präsentiert das Katholische Familienzentrum Am Ennert in der Kita St. Adelheid, Am Herz-Jesu-Kloster 34 in Pützchen die Ausstellung „Der Besuch“.