Spende an Sozialhummel : Ein Geldsack für den guten Zweck

Spende an Sozialhummel

Beuel Seit 2012 unterstützt der Bonner Verein Sozialhummel Menschen mit Assistenzbedarf, Mehrfachbehinderung oder außergewöhnlicher Gehbehinderung. Nun wird dem Verein selbst finanziell unter die Arme gegriffen. Die Stiftung „miteinander füreinander“ der Volksbank Köln Bonn eG übergab, symbolisch in Form eines Geldsackes, eine Spende von 3500 Euro.

Silke Horn wusste bereits ganz genau, was sie mit der Spende anfangen wird, als sie den Geldsack am Freitag überreicht bekam. „Wir freuen uns natürlich sehr über die Spende. Das erhaltene Geld wollen wir insbesondere für den technischen Aufbau unseres Online-Stammtisches nutzen, damit sich Assistenznehmer und -nehmerinnen auch online treffen und austauschen können“, erklärte die Geschäftsführerin des Vereins Sozialhummel. Der bis zum Ausbruch der Pandemie regelmäßig in Präsenz abgehaltene „Stammtisch Assistenz“ gab den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über Probleme, Fragen und den persönlichen Alltag eines Lebens mit Assistenz austauschen zu können. Da Menschen mit Behinderungen häufig zur Hochrisikogruppe gehören, konnten die Treffen seither nicht mehr durchgeführt werden.