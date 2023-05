Gebürtige Bonnerin liest in Bonn-Beuel Ein Kuschelkrimi zum Debüt

„Ich war Anfängerin in Sachen Krimi und habe mich Stück für Stück vorgearbeitet“, sagt Hortenbach, die in Rheinbach aufgewachsen ist. Hauptberuflich arbeitet sie inzwischen als Radiojournalistin in Baden-Baden und besucht regelmäßig ihre Familie in der Region. „Ich hatte schon immer einen Bezug zu Bonn“, berichtet die 53-Jährige.