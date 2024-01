Liküra-Krönung in Küdinghoven Ein Tanz durch die Session

Isabell verteilte auch schon die ersten Orden, und den Trägern sei ihr drittes Gebot eine Mahnung: „Wer meinen Orden nicht trägt, muss als Wiedergutmachung 11.11 Euro an den Förderverein meines Tanzcorps‘, der Ennertfunken, spenden.“ Und: „Dreimal Bützen ist Pflicht. Wer dies vergisst, führt einen Tanzschritt vor.“ Sie lud alle zum Liküra-Zug an Karnevalssonntag ein. Vorher hat sie in der kurzen Session noch viele Termine zu bestreiten. „Um alle Jecken pünktlich besuchen zu können, fordere ich unsere Ordnungshüter auf, die Geschwindigkeitsbeschränkungen für meine Flotte bis Aschermittwoch aufzuheben.“ Natürlich solle man im Straßenverkehr Ordnung wahren. „Trotzdem soll bis Aschermittwoch der Kreisverkehr in Ramersdorf jecke drei Mal gefahren werden, bevor die Ausfahrt genommen wird.“ Wenn es dort also künftig zu Staus kommt: Das ist der Grund. Und zu guter Letzt ist es ihr als angehende Erzieherin ein Anliegen, dass die Erwachsenen den Nachwuchs an den Karnevalsbrauchtum heranführen. „Dabei ist an Rhythmus und vor allem ausreichend Spaß zu denken.“