Maler Wolfgang Hunecke : Einblicke in die Arbeit des renommierten Beueler Künstlers

Beuel. Der renommierte Beueler Maler Wolfgang Hunecke öffnet an diesem Wochenende sein Atelier. Es wird dort farbenfroh.

Wie arbeitet ein international erfolgreicher Maler? Wie sieht sein Atelier aus? Wie hat sich seine Kunst im Laufe der Jahre entwickelt? Antworten auf diese Fragen bekommen Beueler an diesem Wochenende direkt vor ihrer Haustür: Der vielleicht bekannteste lebende Beueler Künstler öffnet diesen Samstag und Sonntag sein Atelier und gewährt spannende Einblicke in seine Arbeit.

Mit einer umfangreichen Werkschau zieht Wolfgang Hunecke Zwischenbilanz und verrät zudem Pläne für Zukunftsprojekte. Nachdem die ersten beiden Ausstellungswochenenden bereits sehr gut besucht waren, besteht jetzt bei einem Zusatztermin eine weitere Gelegenheit, in die künstlerische Welt jenes Beueler Künstlers einzutauchen, dessen Werke schon in Metropolen wie London oder Paris zu sehen waren. Für die Ausstellungstage hat Hunecke seinen Arbeitsplatz an der Kreuzstraße in eine große, sich über mehrere Räume und Etagen erstreckende Galerie verwandelt.