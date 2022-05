„Offene Gartenpforte“ in Vilich-Müldorf : Einblicke in kleine und große grüne Oasen

Die Beetpatinnen Uschi Reumann (von links), Thi Yen Phi Vo und Sophia Knopp im Gespräch mit Petra Luhmer vom Amt für Umwelt und Stadtgrün. Foto: Sebastian Flick

Vilich-Müldorf Das Projekt „Offene Gartenpforte“ besteht seit 20 Jahren. Rund 100 Gartenbesitzer geben Einblicke in ihre grünen Oasen – 23 davon befinden sich in Bonn. Auch der Bürgerverein Vilich-Müldorf ist dabei.



Von Sebastian Flick

Ein Projekt, bei dem Gartenfreunden alljährlich das Herz aufgeht, feiert dieses Jahr Jubiläum: Die „Offene Gartenpforte“ besteht seit 20 Jahren. In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Interessierte können eine Vielzahl an privaten Gärten im gesamten südlichen Rheinland besichtigen und mit den Besitzern ins Gespräch kommen. Am 14. und 15. Mai fällt der Startschuss für die diesjährige, sich über mehrere Wochenenden erstreckende Aktion.

Rund 100 Gartenbesitzer werden Einblicke in ihre grünen Oasen gewähren – 23 davon befinden sich in Bonn. Auch der Bürgerverein Vilich-Müldorf ist dabei. Seit einigen Jahren schon pflegt er die Dachterrasse des Hochbunkers an der Wilfried-Hatzfeld-Straße. Über die nationale Klimaschutzinitiative hat der Bürgerverein Fördermittel erhalten, die es ihm ermöglicht haben, das 150 qm große Flachdach komplett umzubauen und hier einen Dachgarten einzurichten. „Wir haben in Eigenregie gearbeitet und dabei tatkräftige Unterstützung von Handwerkern aus dem Dorf bekommen“, berichtet Joachim Clemens, Vorstandsmitglied des Bürgervereins Vilich-Müldorf.

Viele Pflanzenliebhaber werden Beetpaten

Nachdem der Bürgerverein auf dem Flachdach 23 Hochbeete angelegt hatte, fehlten nur noch die Beetpaten. Dem Aufruf folgten prompt zahlreiche Pflanzenliebhaber: „Jedes Beet hat einen eigenen Paten bekommen“, berichtet Clemens. Sophia Knopp ist bereits im dritten Jahr mit großer Leidenschaft dabei. In ihrem Hochbeet wächst eine bunte Mischung aus Nutz- und Zierpflanzen: Zwischen Salatblättern und Erbsen wachsen auch Ringelblumen. „Ich komme regelmäßig hierher und finde es schön, dass es so einen Garten in unserem Dorf gibt. Mit dem Dachgarten hat man diesem Ort neues Leben eingehaucht“, sagt Knopp.

An mehreren Sonntagen im Jahr lädt der Bürgerverein zum Dachgartencafé ein, das nicht nur Besucher aus Vilich in die grüne Oase lockt. Auch bei der After Hour Lounge verwandelt sich der Dachgarten des Hochbunkers in einen beliebten Treffpunkt von Gartenfreunden. Bereits am 13. Mai findet von 17 bis 20 Uhr die nächste Lounge auf dem Dachgarten statt. Von dem Engagement des Bürgervereins Vilich-Müldorf zeigte sich auch Dieter Fuchs beeindruckt. Kurz vor dem Startschuss der „Offenen Gartenpforte“ besuchte er am Dienstag die Dachterrasse des Hochbunkers. „Für die Offene Gartenpforte suchen wir immer schöne originelle Gärten. Das Projekt des Bürgervereins klang sehr interessant“, sagte Fuchs.

Besucher werden selbst zu Teilnehmern

Nachdem die „Offene Gartenpforte“ zwei Jahre lang Corona-bedingt pausieren musste, ist er jetzt froh, dass es wieder losgeht. Im Laufe ihrer zwei Jahrzehnte anhaltenden Geschichte hat sich die Beliebtheit der Offenen Gartenpforte immer weiter rumgesprochen. Viele Personen hatten nach einem Rundgang durch die offenen Gärten selbst beschlossen, teilzunehmen und ihren Garten zu präsentieren. Waren es bei der Premiere noch unter 30 Teilnehmer, war die Zahl zwischenzeitlich auf 150 gestiegen.