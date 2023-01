Proklamation von Wäscherprinzessin Lena I. : Eine Nixe steigt ins Narrenschiff

Beuel Wäscherprinzessin Lena I. (Obliers) ist proklamiert und regiert fortan bis Aschermittwoch die jecken Weiber in Beuel. Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner überreichte ihr am Freitagabend das Zeichen der Narrenmacht: das Zepter.

Als Wäscherprinzessin Lena I. (Obliers) in den Saal schwebt, bricht ein Sturm der Begeisterung aus. Vielen Narren steht es ins Gesicht geschrieben: Endlich dürfen wir wieder zusammen Karneval feiern. Obermöhn Ina Harder, Frontfrau der Beueler Weiberfastnacht, wirkt befreit und kommandiert das Weiberregiment im Brückenforum.

Der Jubel und die Pfeifgesänge der fast 1000 Gäste lösten Freudentränen bei der Regentin aus. „Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass es jetzt so weit ist“, rief sie ins Mikrofon, als sie die Bühne betreten hatte.

Brauchtum und Ehrenamt

Wie auch bei der Proklamation des Bonner Prinzenpaares, servierte Oberbürgermeisterin Katja Dörner eine pointierte Rede in Reimform. „Unsere Wäscherprinzessin ist ein Unikat, das ultimative Adelsprädikat, ob William, Henry, selbst die Queen, können da nur Leine ziehen“, reimte Dörner unter Lachen der Jecken.

Doch was unterscheidet die Beueler Proklamation von der Bonner? Antwort: Keine Kölner Mundartbands heizen dem Publikum ein. Das Programm wird ausschließlich aus und von eigenen Kräften bestritten. Will heißen: Die Beueler Damenkomitees singen, tanzen und spielen Sketche. Brauchtum und Ehrenamt werden diesbezüglich in Beuel hochgehalten.