Katholischer Friedhof in Vilich : Einer der ältesten Friedhöfe Bonns

Vor etwa 200 Jahren entstand der katholische Friedhof in Vilich in seiner jetzigen Lage. Foto: Stefan Hermes

Vilich Der heutige katholische Friedhof in Vilich entstand einst vor 200 Jahren zwischen dem früheren Friedhof der 1765 durch ein Hochwasser zerstörten Pfarrkiche St. Paulus und der heutigen Stiftskirche St. Peter. Einige der 240 Grabkreuze stammen sogar aus dem 16. Jahrhundert.

Der katholische Friedhof von Vilich gehört zu den ältesten in Bonn. Ursprünglich ein Kirchhof, ist das Gräberfeld heute in städtischer Obhut. Heute ist auch nicht mehr zu erkennen, dass er zwischen dem ehemaligen Friedhof der 1765 durch ein Hochwasser zerstörten Pfarrkiche St. Paulus und der heutigen Stiftskirche St.Peter angelegt ist. Von den beiden historischen Begräbnisstätten sind nur noch die 240 Grabkreuze vor und in der Friedhofsmauer zu finden, deren frühesten Exemplare aus dem 16. Jahrhundert stammen.

Gräberfläche für große Pfarrei

Der ursprünglich von Ulmen geprägte Friedhof war auch nach 1945 dicht belegt und spiegelte mit der Vielfalt seiner Grabstätten die Entwicklung der Friedhofskultur von mehr als einem Jahrhundert wider. Bemerkenswert sind heute nur noch einige wenige historische Gräber aus dem beginnenden 19. Jahrhundert. Das Grab des ersten Vilicher Bürgermeisters Leonhard Stroof (1809 bis 1825) ist verschollen. An ihn erinnert eine Gedenktafel auf der Rückseite des Hochkreuzes am Eingang des Friedhofs. Links daneben findet sich die Grabstätte seines Nachfolgers Gabriel von Pfingsten (1825 bis 1855). Das Hochgrab des dritten Bürgermeisters Ignaz Schnorrenberg liegt am ersten Weg rechts vom Eingang. Die Lage weiterer noch vorhandener bedeutender Grabstätten, wie das der Herren von der Wasserburg Lede sind über eine Infotafel am Eingang des Friedhofs auszumachen.