Selbst Korn malen beim Mühlentag in Holzlar Einmal Müller auf Zeit spielen dürfen

Holzlar · Am Pfingstmontag klappert in Holzlar Bonns einzige funktionstüchtige Mühle am rauschenden Bach. Wer wissen möchte, wie die historische Anlage funktioniert, kann sich am Pfingstmontag von 11 Uhr bis 16.30 Uhr bei kostenlosen Führungen des Betreibervereins ein Bild davon machen.

28.05.2023, 05:00 Uhr

Mühlen-Fan mit Herz und Seele: Für Gaby Zimmermann, Vorsitzende des Vereins Holzlarer Mühle, zählt das Kulturdenkmal zu den 111 Dingen, die man in Bonn gesehen haben sollte. Foto: Stefan János Wágner

Von Stefan János Wágner

Pfingstmontag ist in Deutschland traditionell Mühlentag, ein Tag der offenen Tür, an dem Mühlenbesitzer und Vereine die Tore öffnen, um den Menschen die Faszination von mit Hilfe von Wind oder Wasser betriebenen Mühlen näher zu bringen. Bonns einzige funktionstüchtige Mühle steht in Holzlar. Gepflegt wird das Kulturdenkmal aus der Zeit um 1820 vom eingetragenen Verein Holzlarer Mühle, der am Pfingstmontag ab 11 Uhr bis 16.30 Uhr kostenlose Führungen anbietet.