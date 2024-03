Einzelhandel in Beuel Wenn die Azubis den Laden übernehmen

Der 22-Jährige und sein 21-jähriger Kollege Müller sind für gewöhnlich in den größeren Märkten am Lievelingsweg und an der Bornheimer Straße im Einsatz. „Hier müssen wir kleiner denken“, sagt Körner, „im Edeka-Center ist alles doppelt so groß, da bestellen wir entsprechend auch größere Mengen“. Bei einem Citymarkt wie auf dem Konrad-Adenauer-Platz sei es zudem wichtig, besonders auf Diebstähle zu achten, weil die in den kleineren Innenstadt-Filialen häufiger vorkommen.