Buch über die historische Eisenbahnstrecke : Eisenbahner erzählt die Geschichte der Kleinbahn Beuel-Großenbusch

Beuel Michael Kelm hat ein Buch über die Kleinbahn Beuel-Großenbusch herausgebracht. Neben kenntnisreichen Texten enthält es viele historische Bilder und aufschlussreiche Skizzen.

„Das Interessante an diesem Buch ist, dass wir eine vollkommen neue Geschichte über die Kleinbahn Beuel-Großenbusch geschrieben haben“, sagt Michael Kelm. Stolz präsentiert er sein Buch „Die Kleinbahn Beuel-Großenbusch“, eine Geschichte, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Um erst gar kein Missverständnis aufkommen zu lassen, fährt er fort: „Eine Kleinbahn ist keine Schmalspurbahn, sondern eine Eisenbahn, die nach dem preußischen Kleinbahngesetz fährt und die wegen ihrer geringen Bedeutung für den allgemeinen Eisenbahnverkehr hinsichtlich Bau und Betriebsführung weniger strengen Anforderungen unterliegt als eine Haupt- oder Nebenbahn. Aber nicht alle Schmalspurbahnen sind automatisch Kleinbahnen.“ Die alte Rhein-Sieg-Eisenbahn ins Bröhltal, übrigens kein Vorläufer der heutigen RSE, war eine Schmalspurbahn. Einige der Ziegeleien und Tonwarenfabriken im Pleistal besaßen je ein Anschlussgleis zur schmalspurigen Bröhltalbahn – nicht jedoch die Bonner Verblendstein- und Tonwarenfabrik in der Gemarkung Großenbusch und auch nicht die Hangelarer Tonwerke. Der Lehrer Joseph Hermann Nolte aus Pützchen, der an einem in Konkurs geratenen Vorgängerbetrieb der Hangelarer Tonwerke beteiligt war, entwarf 1897 gemeinsam mit neun anderen Interessenten eine Anschlussbahn vom Bahnhof Beuel bis zur Bonner Verblendstein- und Tonwarenfabrik. Nolte ließ eine Trasse ausarbeiten und in Katasterpläne einarbeiten. Er führte die Trasse am Rande großer Flurstücke entlang, um wenige Parzellen durchschneiden zu müssen. Weil er lediglich die Realisierbarkeit aufzeigen wollte, verzichtete er auf eine Prüfung, ob die jeweiligen Grundstücke überhaupt zur Verfügung stünden.