Fahrtag in der Tapetenfabrik Im Modelleisenbahn-Wunderland

Beuel · Zum 25. Jubiläum öffnet der Modell-Eisenbahn-Club Köln Spur 1 in Beuel zur Adventszeit seine Tore für die Öffentlichkeit. Am Sonntag, 10. Dezember, können Eisenbahnliebhaber in der alten Tapetenfabrik eine Eisenbahnlandschaft bestaunen, die mit über einem Kilometer Gleisen und etlichen historischen Zügen versehen ist. Was die Besucher erwartet.

04.12.2023 , 11:00 Uhr

Wenn im Takt der Lokomotive Dampf aus dem Schornstein ausgeblasen wird, freuen sich die Vereinsmitglieder. Foto: Jan-Oliver Nickel

Von Jan-Oliver Nickel

