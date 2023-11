Kita-Schließung am Landgrabenweg in Beuel Eltern demonstrieren auf dem Telekom-Campus

Aktuell werden in der Telekom-Kita 51 Kinder von 23 Beschäftigten betreut. Die CDU schlägt vor, die Kita Sonnenpänz am Sonnenhang um zwei Gruppen baulich zu erweitern. Auch die geplante Kita im Neubaugebiet R(h)einwohnen, dass direkt nördlich an den Telekom-Standort in Beuel angrenzen wird, könnte laut Ratsfraktionschef Guido Déus von drei auf fünf Gruppen erweitert werden. Die SPD bewertet die ersatzlose Schließung der Kita sehr kritisch. Beuels Fraktionssprecherin Petra Maur fordert die Telekom auf, ihre soziale Verantwortung für die Mitarbeiter wahrzunehmen und nach einer ortsnahen Alternative zu suchen.