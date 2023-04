Beueler Seele Engagiert in Kirche und Karneval

Martha Weber hatte bereits Mitte der 1990er-Jahre begonnen, sich ehrenamtlich zu engagieren. In ihrem Heimatort Pützchen ist sie seither Kirche und Karneval sehr verbunden. Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten sind vielfältig und fanden im Jahr 2005 einen vorläufigen Höhepunkt: In jenem Jahr war Weber zeitgleich Präsidentin der Karnevals-Schützenfrauen, Ortsvereinsvorsitzende, Vorsitzende der kfd-Damen Pützchen und Ehefrau des Schützenkönigs der Sankt Sebastianus Bruderschaft. Getoppt hatte sie dies mit ihrem Engagement im Pfarrgemeinderat von St. Adelheid. 2011 übernahm Weber die Leitung des Arbeitskreises Wallfahrt und als wenn all dies nicht genug wäre, bereitet sie vielen Bekannten noch eine Freude in der Vorweihnachtszeit: „In der Adventszeit backt sie Dutzende Christstollen und verschenkt diese an Familien und Freunde“, berichtete Burgunder.