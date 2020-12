Waldgebiet wird abgesucht : Suchaktion im Ennert nach Bericht über möglichen Flugzeugabsturz

Einsatzkräfte haben von einer Halle an der Holtdorfer Straße aus eine Suchaktion im Ennert gestartet, nachdem es einen Bericht über einen möglichen Flugzeugabsturz gab. Foto: Matthias Kehrein

Beuel Einsatzkräfte suchen zurzeit den Ennert ab, nachdem es einen Bericht über einen möglichen Flugzeugabsturz in dem Waldgebiet gab. Eine Augenzeugin hatte sich bei der Polizei gemeldet.

Rettungskräfte haben am Montagnachmittag eine Suchaktion im Ennert gestartet, nachdem es einen Augenzeugenbericht über einen möglichen Flugzeugabsturz gegeben hat. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Nach Angaben von Polizeisprecher Robert Scholten hatte sich gegen 13.45 eine Spaziergängerin gemeldet, die angab, ein trudelndes Flugzeug gesehen zu haben. Dieses sei hinter einem Hang verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. An der Suche beteiligt sind unter anderem Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sowie ein Hubschrauber. Ausgangspunkt der Suchaktion ist eine Halle an der Holtdorfer Straße. Abgesucht wird das Areal zwischen Oberkasseler Straße und dem Ennertwaldstück.